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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Нам остались книги

00:01 / Общество
В школе №14 г. Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Автор фото: Вероника Шелякина | Нам остались книги
Фото автора.

Оксана Гоенко ушла из жизни в 2015 году. 13 сентября ей исполнился бы 51 год. Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова, она оставила заметный след в истории рязанской журналистики, внесла большой вклад в развитие региональной печати на посту директора государственного издательства «Пресса».

Выставка, посвященная ее памяти, открылась в библиотеке школы №14, которую Оксана закончила в 1983 году. В экспозиции представлены книги, фотоальбомы, которые вышли в свет благодаря Оксане Гоенко, ее награды и фотографии.

Несколько лет назад помещение школьной библиотеки было отремонтировано, и руководство учебного заведения задумалось над оформлением экспозиционных площадок для проведения различных выставок. Инициативу проявили школьники и выпускники. Их творческие работы стали достойным украшением библиотеки.

– Весной этого года ко мне обратилась Людмила Георгиевна, мама Оксаны. Она принесла большое количество материалов, посвященных ее дочери, и попросила разместить на специальном стенде в школе, – говорит директор школы Виктор Гуськов. – Уверен, что данная экспозиция будет полезна для наших учеников. Ребята смогут посмотреть книги, которые появились на свет благодаря издательской работе Оксаны Гоенко, увидеть награды, которыми был отмечен ее труд. И возможно, кто-то из ребят задумается о своем будущем и захочет тоже связать его с литературным творчеством. Ведь среди наших воспитанников много победителей творческих конкурсов.

В ближайшем будущем в школе, в одном из кабинетов русского языка и литературы, появится музейный уголок, посвященный памяти Оксаны Гоенко.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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