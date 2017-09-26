Нам остались книги

В школе №14 г. Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко

Оксана Гоенко ушла из жизни в 2015 году. 13 сентября ей исполнился бы 51 год. Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова, она оставила заметный след в истории рязанской журналистики, внесла большой вклад в развитие региональной печати на посту директора государственного издательства «Пресса».

Выставка, посвященная ее памяти, открылась в библиотеке школы №14, которую Оксана закончила в 1983 году. В экспозиции представлены книги, фотоальбомы, которые вышли в свет благодаря Оксане Гоенко, ее награды и фотографии.

Несколько лет назад помещение школьной библиотеки было отремонтировано, и руководство учебного заведения задумалось над оформлением экспозиционных площадок для проведения различных выставок. Инициативу проявили школьники и выпускники. Их творческие работы стали достойным украшением библиотеки.

– Весной этого года ко мне обратилась Людмила Георгиевна, мама Оксаны. Она принесла большое количество материалов, посвященных ее дочери, и попросила разместить на специальном стенде в школе, – говорит директор школы Виктор Гуськов. – Уверен, что данная экспозиция будет полезна для наших учеников. Ребята смогут посмотреть книги, которые появились на свет благодаря издательской работе Оксаны Гоенко, увидеть награды, которыми был отмечен ее труд. И возможно, кто-то из ребят задумается о своем будущем и захочет тоже связать его с литературным творчеством. Ведь среди наших воспитанников много победителей творческих конкурсов.

В ближайшем будущем в школе, в одном из кабинетов русского языка и литературы, появится музейный уголок, посвященный памяти Оксаны Гоенко.