Хозяйка города Надежда

В Рязани, в кинозале ТЦ «Малина», прошел премьерный показ документального фильма о легендарной градоначальнице Надежде Чумаковой, возглавлявшей исполком Рязанского горСовета народных депутатов с 1963 по 1986 годы

Телекомпания «Край Рязанский» приурочила премьеру к открытию нового телевизионного сезона и 17-летию ТКР. С днем рождения телекомпанию поздравила министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева, зачитав приветственный адрес главы региона Николая Любимова.

В свой праздник ТКР сделала подарок городу, презентовав 50-минутный фильм о Надежде Николаевне Чумаковой, необыкновенной женщине, в личности которой многие видят идеал руководителя. «Она была человеком чести и совести, и хотелось бы верить, что у нее есть достойные преемники», – сказала на премьере автор картины Александра Тиняева.

На фоне кадров кинофотохроники, повествующих об этапах большого строительства в Рязани, вспоминают о Надежде Чумаковой ее бывшие коллеги, родственники, руководители. Среди них – заведующая горфинотделом в 1963 году Тамара Краско, бывший начальник цеха водоснабжения и канализации Рязанского нефтезавода и директор «Водоканала» Иван Татанов, руководитель треста «Рязаньгоргаз» того времени Александр Евстифеев, зам­пред горисполкома в 1982-86 гг. Юрий Еременко, мостостроитель Владимир Гусев, заслуженный художник России Борис Горбунов, родственники Любовь Волохова, Надежда Подлеснова, Нэлли Заречина, Алексей Чумаков и другие наши современники. «Когда я подбирала героев для интервью, то не нашла ни одного человека, который бы отозвался о Надежде Николаевне нелицеприятно. – В каждом, кто был с ней знаком, эта женщина оставила самые добрые воспоминания», – поделилась впечатлением от работы над фильмом Александра Тиняева.

Из бесед с людьми и авторского повествования проявляется объемный портрет великого руководителя, который поставил на службу делу лучшие человеческие качества, и в первую очередь – бескорыстие. Чумакова была депутатом своего времени. Это годы индустриального подъема выдвинули на крупные стройки свою Надежду. При ней население Рязани выросло с 280 тысяч до 530 тысяч жителей, а город неоднократно признавался лучшим в России по чистоте и благоустройству. Это был новый тип руководителя, который сам вникал в тонкости любого сложного вопроса и со знанием дела ставил задачи перед подчиненными. Она не карьеру делала, не капитал себе зарабатывала на безбедную жизнь после отставки, а создавала город мечты – и в этом видела свое призвание и судьбу. «Нельзя добиться результатов, если забота о городе не будет заботой всех предприятий и организаций. Развитие города зависит от ума, золотых рук и энергии всех горожан», – звучит голос Чумаковой за кадром. Поэтому она поддерживала достойных, честных людей и осаживала выскочек, занимавшихся имитацией бурной деятельности. За это начальники ее уважали, побаивались, а обычные горожане боготворили. Жаль, что до обидного мало сохранилось кинокадров с Надеждой Чумаковой, их практически нет. Главный городской начальник обладал удивительной скромностью: уже после выхода на пенсию Надежда Николаевна продолжала жить в скромной квартире на Первомайском проспекте, с допотопной газовой плитой на кухне, не имея сберкнижек, а после реформ ее пенсия стала даже ниже, чем у бывших подчиненных. Зато у нее было главное – народная любовь. Цитаты из высказываний Надежды Чумаковой можно увидеть в приемной главы администрации Рязани. Кстати, идея съемки фильма, по признанию директора ТКР Сергея Кузнецова, принадлежала Олегу Булекову, а сам градоначальник, поздравляя съемочную группу и весь коллектив телекомпании, пожелал, чтобы фильм «Хозяйка города Надежда» был в каждой рязанской библиотеке. В ближайшую субботу рязанцы смогут посмотреть его по телевизору на канале ТКР в 20.30.