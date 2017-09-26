Нити Арена
17:13 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
338

Хозяйка города Надежда

00:01 / Общество
В Рязани, в кинозале ТЦ «Малина», прошел премьерный показ документального фильма о легендарной градоначальнице Надежде Чумаковой, возглавлявшей исполком Рязанского горСовета народных депутатов с 1963 по 1986 годы
Автор фото: Александр Королев | Хозяйка города Надежда
Фото: Александр Королев.

Телекомпания «Край Рязанский» приурочила премьеру к открытию нового телевизионного сезона и 17-летию ТКР. С днем рождения телекомпанию поздравила министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева, зачитав приветственный адрес главы региона Николая Любимова.

В свой праздник ТКР сделала подарок городу, презентовав 50-минутный фильм о Надежде Николаевне Чумаковой, необыкновенной женщине, в личности которой многие видят идеал руководителя. «Она была человеком чести и совести, и хотелось бы верить, что у нее есть достойные преемники», – сказала на премьере автор картины Александра Тиняева.

На фоне кадров кинофотохроники, повествующих об этапах большого строительства в Рязани, вспоминают о Надежде Чумаковой ее бывшие коллеги, родственники, руководители. Среди них – заведующая горфинотделом в 1963 году Тамара Краско, бывший начальник цеха водоснабжения и канализации Рязанского нефтезавода и директор «Водоканала» Иван Татанов, руководитель треста «Рязаньгоргаз» того времени Александр Евстифеев, зам­пред горисполкома в 1982-86 гг. Юрий Еременко, мостостроитель Владимир Гусев, заслуженный художник России Борис Горбунов, родственники Любовь Волохова, Надежда Подлеснова, Нэлли Заречина, Алексей Чумаков и другие наши современники. «Когда я подбирала героев для интервью, то не нашла ни одного человека, который бы отозвался о Надежде Николаевне нелицеприятно. – В каждом, кто был с ней знаком, эта женщина оставила самые добрые воспоминания», – поделилась впечатлением от работы над фильмом Александра Тиняева.

Из бесед с людьми и авторского повествования проявляется объемный портрет великого руководителя, который поставил на службу делу лучшие человеческие качества, и в первую очередь – бескорыстие. Чумакова была депутатом своего времени. Это годы индустриального подъема выдвинули на крупные стройки свою Надежду. При ней население Рязани выросло с 280 тысяч до 530 тысяч жителей, а город неоднократно признавался лучшим в России по чистоте и благоустройству. Это был новый тип руководителя, который сам вникал в тонкости любого сложного вопроса и со знанием дела ставил задачи перед подчиненными. Она не карьеру делала, не капитал себе зарабатывала на безбедную жизнь после отставки, а создавала город мечты – и в этом видела свое призвание и судьбу. «Нельзя добиться результатов, если забота о городе не будет заботой всех предприятий и организаций. Развитие города зависит от ума, золотых рук и энергии всех горожан», – звучит голос Чумаковой за кадром. Поэтому она поддерживала достойных, честных людей и осаживала выскочек, занимавшихся имитацией бурной деятельности. За это начальники ее уважали, побаивались, а обычные горожане боготворили. Жаль, что до обидного мало сохранилось кинокадров с Надеждой Чумаковой, их практически нет. Главный городской начальник обладал удивительной скромностью: уже после выхода на пенсию Надежда Николаевна продолжала жить в скромной квартире на Первомайском проспекте, с допотопной газовой плитой на кухне, не имея сберкнижек, а после реформ ее пенсия стала даже ниже, чем у бывших подчиненных. Зато у нее было главное – народная любовь. Цитаты из высказываний Надежды Чумаковой можно увидеть в приемной главы администрации Рязани. Кстати, идея съемки фильма, по признанию директора ТКР Сергея Кузнецова, принадлежала Олегу Булекову, а сам градоначальник, поздравляя съемочную группу и весь коллектив телекомпании, пожелал, чтобы фильм «Хозяйка города Надежда» был в каждой рязанской библиотеке. В ближайшую субботу рязанцы смогут посмотреть его по телевизору на канале ТКР в 20.30.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Нам остались книги

В Рязани порядка 1 500 нарушителей с начала года привлечены к ответственности за парковку на газонах

В Рязани стартовали сразу два проекта по финансовой грамотности

Нам остались книги
В школе №14 г. Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Здесь вкусно!
В Рязани открылся музей истории леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ»
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зажгите зеленый свет
В Солотче начался областной этап всероссийского конкурса-слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Вячеслав Астафьев
Общество
Каким быть городским дворам Рязани?
Благоустройство придомовых территорий продолжится на основе индивидуальных дизайн-проектов
Светлана Максимова
Общество
Профессионалы, лидеры, труженики
Получили награды за свой добросовестный труд
Анна Добролежа
Из официальных источников
К сезону простуд подготовились
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Резервы роста
Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в международном форуме в Калуге
Вячеслав Астафьев
Образование и Наука
Ответ на вызов времени
Учителя-словесники обменялись опытом преподавания филологических дисциплин
Вероника Шелякина
Общество
Теряем деньги?
Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей
Город и мы
Медицина становится доступней
В поселке Керамзавода начала работать «Школа здоровья»
Светлана Максимова
Город и мы
Благоустройство Новопавловской рощи продолжается
В ближайшее время здесь появятся новые игровые площадки
Светлана Максимова
Город и мы
Учись учить
Молодые педагоги образовательных учреждений района могут выбрать наставника
Светлана Максимова
Город и мы
Ремонт дворовых территорий подходит к завершению
Об этом сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов. По его словам, привести в порядок осталось около десяти запланированных к ремонту в этом году дворов.
Светлана Максимова
Авторская колонка
Дорогие товарищи потомки..
Димитрий Соколов
Общество
Лишним не будет
В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы