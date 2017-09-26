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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Здесь вкусно!

00:01 / Культура
В Рязани открылся музей истории леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ»

Экспозиция и помещение музея стилизованы под ХVIII-XIX века. Посетители музея в ходе часовой экскурсионной программы могут познакомиться с историей сахароварения в России и в рязанском крае, узнать, как из сахара получается карамель, самостоятельно разукрасить карамельную фигурку шоколадом и понаблюдать за работой сахаровара по приготовлению леденцов. В здании музея организована чайная, где желающие могут попить чай из самовара и продегустировать продукцию мануфактуры.

По данным управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани, проект нацелен на продвижение туристических ресурсов региона, привлечение внимания рязанцев и гостей города к истории края. Организаторы планируют развивать музей и расширять его экспозиционную часть.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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