Медицина становится доступней

В поселке Керамзавода начала работать «Школа здоровья»

Совсем недавно в Железнодорожном районе открылся новый филиал детской поликлиники №1. Таким образом, медицинское обслуживание стало еще доступнее жителям поселка Керамзавода. По словам префекта района Олега Морозова, инициатива создания филиала мед­учреждения принадлежит самим жителям.

– Помещение, в котором сегодня размещен филиал детской поликлиники, раньше занимала лаборатория. После того как оно освободилось, жители микрорайона предложили использовать его для создания комфортных условий, прежде всего, малышам и их мамам, чтобы дет­ский врач был «под боком», чтобы не надо было далеко ездить на прием к педиатру, – поделился префект.

В филиале сейчас организована работа кабинетов педиатров и диагностики, процедурная. В помещении поликлиники создана игровая зона, установлены новая мебель и современное оборудование, есть высокоскоростной Интернет. В церемонии открытия филиала принял участие министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и обустройстве филиала. Главный врач городской детской поликлиники №1 Светлана Якимушкина рассказала, что филиал будет обслуживать 3500 детей Железнодорожного района.

Кроме того, на базе филиала начала работать «Школа здоровья». Побывать на ее занятиях может любой желающий. Специалисты поликлиники готовы ответить на вопросы, касающиеся здорового питания, образа жизни, существующих здоровье сберегающих методик.