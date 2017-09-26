Нити Арена
17:14 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
226

Медицина становится доступней

00:01 / Город и мы
В поселке Керамзавода начала работать «Школа здоровья»
Медицина становится доступней

Совсем недавно в Железнодорожном районе открылся новый филиал детской поликлиники №1. Таким образом, медицинское обслуживание стало еще доступнее жителям поселка Керамзавода. По словам префекта района Олега Морозова, инициатива создания филиала мед­учреждения принадлежит самим жителям.

– Помещение, в котором сегодня размещен филиал детской поликлиники, раньше занимала лаборатория. После того как оно освободилось, жители микрорайона предложили использовать его для создания комфортных условий, прежде всего, малышам и их мамам, чтобы дет­ский врач был «под боком», чтобы не надо было далеко ездить на прием к педиатру, – поделился префект.

В филиале сейчас организована работа кабинетов педиатров и диагностики, процедурная. В помещении поликлиники создана игровая зона, установлены новая мебель и современное оборудование, есть высокоскоростной Интернет. В церемонии открытия филиала принял участие министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и обустройстве филиала. Главный врач городской детской поликлиники №1 Светлана Якимушкина рассказала, что филиал будет обслуживать 3500 детей Железнодорожного района.

Кроме того, на базе филиала начала работать «Школа здоровья». Побывать на ее занятиях может любой желающий. Специалисты поликлиники готовы ответить на вопросы, касающиеся здорового питания, образа жизни, существующих здоровье сберегающих методик.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Теряем деньги?
Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей
Благоустройство Новопавловской рощи продолжается
В ближайшее время здесь появятся новые игровые площадки
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зажгите зеленый свет
В Солотче начался областной этап всероссийского конкурса-слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Вячеслав Астафьев
Общество
Каким быть городским дворам Рязани?
Благоустройство придомовых территорий продолжится на основе индивидуальных дизайн-проектов
Светлана Максимова
Общество
Профессионалы, лидеры, труженики
Получили награды за свой добросовестный труд
Анна Добролежа
Из официальных источников
К сезону простуд подготовились
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Резервы роста
Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в международном форуме в Калуге
Вячеслав Астафьев
Образование и Наука
Ответ на вызов времени
Учителя-словесники обменялись опытом преподавания филологических дисциплин
Вероника Шелякина
Общество
Теряем деньги?
Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей
Город и мы
Учись учить
Молодые педагоги образовательных учреждений района могут выбрать наставника
Светлана Максимова
Город и мы
Ремонт дворовых территорий подходит к завершению
Об этом сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов. По его словам, привести в порядок осталось около десяти запланированных к ремонту в этом году дворов.
Светлана Максимова
Авторская колонка
Дорогие товарищи потомки..
Димитрий Соколов
Общество
Лишним не будет
В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Общество
Нам остались книги
В школе №14 г. Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Общество
Хозяйка города Надежда
В Рязани, в кинозале ТЦ «Малина», прошел премьерный показ документального фильма о легендарной градоначальнице Надежде Чумаковой, возглавлявшей исполком Рязанского горСовета народных депутатов с 1963 по 1986 годы
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы