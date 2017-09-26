Благоустройство Новопавловской рощи продолжается

В ближайшее время здесь появятся новые игровые площадки

Еще несколько лет назад территория Новопавловской рощи представляла собой заросший травой и кустарником, небезопасный и уже, казалось, никому ненужный участок земли, чудом не застроенный очередным многоэтажным домом. Благодаря стараниям жителей Горрощи, работников префектуры Железнодорожного района, помощи городской администрации и Рязанской нефтеперерабатывающей компании Новопавловская роща превратилась в благоустроенный, комфорт­ный парк, полноценную рекреационную зону.

Ее благоустройство началось пять лет назад. Сначала горожане самостоятельно начали расчищать ее от мусора, зарослей, затем к работе подключились коммерческие организации, а сегодня уже готов проект комплексного благоустройства этой зеленой зоны. В течение нескольких лет в роще велись работы по расчистке существующего там пруда. Большую помощь в работе по «оживлению» водоема оказали специалисты городского управления благоустройства. В этом году пруд был зарыблен. Новопавловская роща стала местом притяжения всего интересного, полезного и развивающего. Именно здесь в последнее время проходят районные праздники, спортивные турниры. Например, постоянную «прописку» в роще получил турнир по городошным играм. Поэтому сегодня профильное управление администрации Рязани прорабатывает возможность создания здесь полноценной городошной площадки.

А пока жители близлежащих домов с нетерпением ждут, когда в роще появится современная спортивная площадка. Ее обустройством занимается Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Совместно с жителями принято решение, что многофункциональное спортивное поле будет оборудовано специальным покрытием с высокой эластичностью и износостойкостью, там можно будет заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом. Площадка общефизической подготовки будет содержать около 10 комплектов различного оборудования. Предусмотрено также ее освещение, установка рядом с ней лавочек для переодевания и отдыха, устройство ограждения и отсыпка гравием по ее границам. Открытие площадки состоится в конце сентября. А пока активисты территории общественного самоуправления «Новопавловский плюс» совместно с префектурой района контролируют благоустроительные работы, оказывают посильную помощь и поддержку.