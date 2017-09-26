Молодые педагоги образовательных учреждений района могут выбрать наставника

В Центре мониторинга и сопровождения образования состоялось открытое занятие школы наставничества «Учись учить» для начинающих педагогов с проведением психологических тренингов и подведением итогов конкурса «Лучший наставник» в рамках проекта «Умный учитель». Молодой специалист на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало умеет, так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества, выявляются противоречия между профессиональной направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка собственных сил и идеализации выбранной профессии. И часто молодые педагоги, не получив должной поддержки, меняют свою жизнь, уходя из системы образования.

Чтобы хорошо работали молодые педагоги, им нужна уверенность, приятные эмоции. Но много трудностей и сложных ситуаций предстанут в процессе педагогического труда учителя-новичка. Школа наставничества призвана помочь молодым педагогам адаптироваться к условиям работы.

О работе школы можно узнать на сайте Центра мониторинга и сопровождения образования http://www.cmiso.ruв