Ремонт дворовых территорий подходит к завершению

Об этом сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов. По его словам, привести в порядок осталось около десяти запланированных к ремонту в этом году дворов.

– Все работы по ремонту и замене асфальта на проезжих частях и тротуаров дворов района велись с участием жителей. Общественный контроль работал отлаженно. Разанцы принимали участие в каждом из этапов реализации муниципальной программы, начиная от формирования перечня территорий, подлежащих ремонту, заканчивая утверждением сметной документации, выбором подрядных организаций и контролем за выполнением работ. Все запланированное на этот год будет выполнено в ближайшие дни, – пояснил Олег Морозов.