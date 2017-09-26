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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Ремонт дворовых территорий подходит к завершению

00:01 / Город и мы
Об этом сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов. По его словам, привести в порядок осталось около десяти запланированных к ремонту в этом году дворов.

– Все работы по ремонту и замене асфальта на проезжих частях и тротуаров дворов района велись с участием жителей. Общественный контроль работал отлаженно. Разанцы принимали участие в каждом из этапов реализации муниципальной программы, начиная от формирования перечня территорий, подлежащих ремонту, заканчивая утверждением сметной документации, выбором подрядных организаций и контролем за выполнением работ. Все запланированное на этот год будет выполнено в ближайшие дни, – пояснил Олег Морозов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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