Дорогие товарищи потомки..

На этой неделе со дна Черного моря в Новороссийске должны поднять забетонированный ящик с посланием потомкам из 1967 года. Закладывали этот «привет из прошлого» в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И вот ровно полвека минуло, Великому Октябрю стукнуло 100.

Известно, что заложили в ящик: звуковое письмо Юрия Левитана, стихи Роберта Рождественского, пластинки с песнями Пахмутовой в исполнении детского хора. А еще письма передовиков производства и школьников, адресованные нынешним поколениям. Интрига в том, что адресат за несколько десятилетий изменился до неузнаваемости. Какую реакцию вызовут наивные, может быть, прекраснодушные, но наверняка жизнеутверждающие слова наших предшественников? Усмешку? Грусть? А вдруг – неловкость за самих себя. За то, что не оправдали надежд, не сохранили страну в прежних границах СССР. Сейчас до многих доходит, что не так уж плохи были идеалы братства и справедливости, лучше верить в них и возвышаться, чем признать за истину крылатое «рынок все расставит по местам» и воспевать животную мораль. К идеям капсул времени не стоит относиться снисходительно. Носители информации быстро устаревают. Попробуйте сегодня прослушать пленочную аудиокассету, посмотреть диафильм или скачать информацию с компьютерной дискеты. А тут лежит спокойно бумажечка в стене, ждет своего часа – лишь бы не забыли извлечь к назначенному дню.

Я не знаю, что положил бы в капсулу с гравировкой «Вскрыть в 2067 году». Надеюсь, что библиотеки и фонотеки просуществуют до того славного времени, а символы наших десятилетий сберегут музеи (как берегут пионерские галстуки, магнитолы и настольную игру «Хоккей» музеи СССР). Еще сложнее с письменным посланием. Не писать же, в самом деле: «Надеемся, что распродажи в вашем времени стали еще глобальнее, а скидки – еще сногсшибательнее. Будьте счастливы, друзья!»

Или можно сочинить письмо в жанре антиутопии – наверняка будет актуальным через полвека. «Теперь-то вы входите в Интернет силой мысли, а представьте, каково было нам каждый раз доставать гаджет, искать точку доступа в Сеть. И ведь еще не везде ловилось, ужас-то какой! Мы верим, что пройдет еще немного времени, и вы будете забирать младенцев из роддома с готовыми разъемами USB в головах. Чтобы сразу закачивать в людей нужную информацию и апгрейдить в течение всей жизни. Вы вплотную подошли к высшей точке развития цивилизации и сумели ответить на вопрос, что же такое человек. Наши предки думали, что человек – это то, что он сделал. Мы считали, что человек – это то, что он съел и что он носит. И только вы убедились, что мерило значения человека – его функциональность. Быстрее, быстрее и еще быстрее! Но не повторяйте наших ошибок. Когда-то мы увлеклись сотовыми телефонами и не заметили, как попали к ним в рабство. В нашем мире человек – это приложение к мобильному устройству. И за это мы еще вынуждены платить! То же самое может произойти с апгрейдом ваших мозговых имплантов и нанороботов в вашем организме. Исправленный от ошибок софт вам могут предложить в обмен на полную лояльность. Так что копите бонусы, ставьте лайки и постарайтесь не сойти с ума!»

А если говорить без шуток… Вряд ли кому-то сегодня придет в голову отправлять послание на расстояние 50 земных лет, хотя мы только и говорим о преемственности поколений и следовании традициям. Мы стали более искушенными в вопросах истории и политики и менее романтичными. Пошел ли этот прагматизм нам на пользу? Сильно сомневаюсь.

7 мая этого года в РГРТУ из стены учебного корпуса достали капсулу-сейф с «Письмом студентам XXI века», написанным в 1967 году. В письме ничего не говорилось про строительство коммунизма, но тон всего содержания оставил приятное чувство духовного родства с тем, далеким уже поколением, смотревшим в XXI век с надеждой. «Поэтому мы по-хорошему завидуем вам, товарищи, – писали они. – Но вы не особенно зазнавайтесь и помните, что и мы, и наши отцы своим большим трудом создавали то великое будущее, в котором вы живете».

Мечтатели всегда симпатичнее приобретателей.