Лишним не будет

В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» прошла очередная акция «Продукты в помощь маме». В ее рамках многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавались наборы, состоящие из молочных продуктов (творожков, йогуртов, молочных десертов, сметаны).

Состав наименований варьировался в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» в Рязани стала уже традиционной – она проводится один раз в три недели. В этот раз продуктовые наборы получили более пятисот семей из Рязани, Рязанского и Захаровского районов.

Как рассказал министр социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, акция инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь», который напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов, совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

«Фонд продовольствия «Русь» – это всероссийская благотворительная организация, первый в стране банк еды. Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году.

«Главная наша задача теперь – грамотно распределить предоставленные ресурсы, – подчеркнул Денис Боков. – Сейчас мы ведем переговоры с фондом «Русь» о возможности распространить акцию на жителей еще трех районов области».

По словам руководителя комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Оксаны Артемкиной, в проведении акции «Продукты в помощь маме» задействованы волонтеры Рязанского строительного колледжа. Планируется, что в следующий раз в качестве добровольцев присоединятся к акции и студенты железнодорожного колледжа.