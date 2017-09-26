Профессионалы, лидеры, труженики

Получили награды за свой добросовестный труд

В региональном правительстве состоялась церемония награждения знаками «В память 80-летия Рязанской области». Вице-губернатор Сергей Филимонов вручил награды 53 рязанцам – представителям общественных организаций, ветеранам труда, муниципальной службы.

Ветеран труда Маргарита Николаевна Колпакова проработала 45 лет в Касимове. Трудовую деятельность Маргарита Николаевна начала в 1959 году. Выпускница Московского государственного экономического института смогла устроиться в родном городе только нормировщицей в артель «8 Марта» по производству домашней утвари.

– Я сначала расстроилась, а родители мне сказали: «Не переживай, ты начнешь свою деятельность с самой первой ступени, а значит, познакомишься со всем процессом и тебе будет проще двигаться дальше, – говорит Маргарита Николаевна.

Самой высшей ступенькой карьеры Колпаковой стала должность секретаря горкома партии. Она курировала строительство, транспорт, торговлю, дороги города.

– Я не люблю фразу «моя заслуга», достичь чего-то можно только в коллективе, – говорит Маргарита Николаевна. – Моя задача была в том, чтобы сотрудники работали слаженно, дружно. Я, несмотря на высшее образование, не стеснялась консультироваться с рядовыми специалистами. Для меня перед принятием ответственного решения было важно сопоставить мое мнение с позицией других сотрудников.

При Колпаковой был построен хлебокомбинат, Касимовский приборный завод, мост через Оку и другие объекты. В районе она отвечала за животноводческие помещения, кормоцеха.

– К каждому животноводческому помещению мы прокладывали пускай узенькие, но асфальтированные дорожки, чтобы людям было удобнее работать. А во время уборочной ездили по ночам следить, как комбайнеры работают, хорошо ли и вовремя их кормят, – говорит Маргарита Николаевна.

Она была счастлива приносить людям пользу. Поэтому, выйдя на пенсию, не смогла сидеть без дела и возглавила городской совет ветеранов.

Уже шесть лет активно занимается общественной деятельностью Самир Гараев, председатель регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса. Он занимается укреплением межнациональных отношений, сохранением культуры, традиций, обычаев, проводит выставки национальных костюмов и блюд, праздники. Самир Гараев юрист, поэтому организует правовые семинары для членов организации (всего в ней 600 человек), вместе с командой оказывает соцпомощь нуждающимся. Если кто-то из азербайджанцев оказывается в центре конфликта, конгресс обязательно поддерживает их.

– Я профессиональный примиритель: у меня своя фирма медиации и права, и я решил интегрировать свою работу с общественной деятельностью, – говорит Самир. – В организации мы часто садимся за стол переговоров и стараемся решить проблемы мирным способом. Иногда бывают споры между детьми, которые заканчиваются противостоянием родителей, порой к нам приходят перед замужеством, когда азербайджанский парень решает жениться на русской девушке. Мы помогаем найти общий язык между семьями.

Сергей Филимонов поздравил награжденных с 80-летием образования Рязанской области, поблагодарил за активную жизненную позицию, стремление быть полезными родному краю.