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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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К сезону простуд подготовились

00:01 / Из официальных источников

О проведении вакцинации населения региона информирует министерство здравоохранения Рязанской области. По состоянию на 13 сентября в регионе привито 187659 человек, из них 67030 детей. Для проведения вакцинации создано 460 прививочных бригад.

В рамках подготовки к возможному сезонному повышению уровня простудных заболеваний зарезервированы места в больницах. Обеспеченность составит 100,6% от потребности. Кроме того, предусмотрено расширение реанимационной помощи. В стационарах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, пульсометры, также приобретено специальное оборудование для насыщения крови больных кислородом при дыхательной недостаточности.

В медицинских организациях области создан запас лекарств, противовирусных препаратов, антибиотиков, масок для защиты органов дыхания. В настоящее время эпидемический порог по области в целом не превышен.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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