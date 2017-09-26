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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Резервы роста

00:01 / Из официальных источников
Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в международном форуме в Калуге

Сегодня в Калуге начинает работу VIII международный форум по развитию автомобилестроения «Авто-Эволюция-2017». Впервые форум будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.

Форум пройдет на площадке инновационного культурного центра и соберет представителей федеральной и региональной властей, представителей госкорпораций, институтов развития, производителей автомобилей и автокомпонентов, руководителей инфраструктурных проектов и логистических узлов. Участники форума оценят состояние автомобильной отрасли, предложат бизнес-стратегии развития российского автопрома в целом и отдельных его секторов. Также будут рассмотрены сценарии дальнейшего развития автомобильной промышленности.

В числе спикеров – губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, директор завода «Фольксваген Груп Рус» Оливер Грюнберг, директор департамента отраслевого анализа «Агентство по технологическому развитию» Виталий Еремеев. Планируется выступление на форуме главы рязанского региона Николая Любимова.

По мнению организаторов, участие региональных лидеров в таком престижном форуме даст новый импульс экономическому развитию территории.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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