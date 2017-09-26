Ответ на вызов времени

Учителя-словесники обменялись опытом преподавания филологических дисциплин

Рязанские региональные отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка и Всероссийского педагогического собрания по инициативе и при поддержке министерства образования региона реализовали в 2016–2017 годах проект «Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени».

Он был разработан для того, чтобы дать возможность педагогам познакомиться с современными эффективными методиками изучения русского языка и литературы, обменяться опытом преподавания филологических дисциплин, выявить имеющиеся проблемы и совместно найти пути их решения.

Инициатива актуальная и своевременная, но на ее реализацию нужны были немалые средства. Оргкомитет проекта подал заявку на участие в конкурсе грантов, проводившегося общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров». По его итогам рязанцы выиграли грант и получили средства государственной поддержки.

Формат грантового проекта – это ноу-хау Рязанской области. С 1 сентября 2016 года почти ежемесячно очно и дистанционно проходили различные вебинары, онлайн-проекты, конкурсы творческих работ, «круглые столы», в которых приняли участие более 1000 человек из 27 регионов России.

Центральным событием Межрегионального грантового проекта стала всероссийская Методическая школа учителей-словесников ЦФО в марте 2017 года, на которой не только была представлена система преподавания рус­ского языка и литературы на всех уровнях образования в Рязанской области, но и состоялся живой диалог между учителями-словесниками из 25 регионов России.

Грантовый проект послужил совершенствованию педагогического мастерства его участников, стал стимулом для дальнейшего саморазвития и самообразования, дал силы для новых творческих поисков и свершений. Мероприятия «Методического года словесников Центральной России» объединили педагогов из разных регионов страны в одно большое профессиональное сообщество, чтобы и в дальнейшем вместе сохранять культурное и образовательное пространство, делиться опытом, отвечать на вызовы времени.

В современном мире есть много ценностей, но, безусловно, одна из главнейших – ценность человеческого общения. Созданное в Рязанской области региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», как и другие общественно-профессиональные сообщества, дает учителям не только доступ к самой достоверной и новейшей информации со всех концов страны, но и широкие возможности для сетевого общения, участия в обсуждениях важнейших проектов, для совместного решения наболевших проблем.

Жизненные реалии таковы, что сегодня невозможно работать в школе так же, как вчера. Современный учитель, отвечая на вызовы времени, постоянно должен стремиться к саморазвитию, к самосовершенствованию, стараться «быть в теме», ведь столько интересного происходит сейчас в педагогической среде.