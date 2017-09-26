Нити Арена
17:12 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
193

Ответ на вызов времени

00:01 / Образование и Наука
Учителя-словесники обменялись опытом преподавания филологических дисциплин
Ответ на вызов времени

Рязанские региональные отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка и Всероссийского педагогического собрания по инициативе и при поддержке министерства образования региона реализовали в 2016–2017 годах проект «Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени».

Он был разработан для того, чтобы дать возможность педагогам познакомиться с современными эффективными методиками изучения русского языка и литературы, обменяться опытом преподавания филологических дисциплин, выявить имеющиеся проблемы и совместно найти пути их решения.

Инициатива актуальная и своевременная, но на ее реализацию нужны были немалые средства. Оргкомитет проекта подал заявку на участие в конкурсе грантов, проводившегося общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров». По его итогам рязанцы выиграли грант и получили средства государственной поддержки.

Формат грантового проекта – это ноу-хау Рязанской области. С 1 сентября 2016 года почти ежемесячно очно и дистанционно проходили различные вебинары, онлайн-проекты, конкурсы творческих работ, «круглые столы», в которых приняли участие более 1000 человек из 27 регионов России.

Центральным событием Межрегионального грантового проекта стала всероссийская Методическая школа учителей-словесников ЦФО в марте 2017 года, на которой не только была представлена система преподавания рус­ского языка и литературы на всех уровнях образования в Рязанской области, но и состоялся живой диалог между учителями-словесниками из 25 регионов России.

Грантовый проект послужил совершенствованию педагогического мастерства его участников, стал стимулом для дальнейшего саморазвития и самообразования, дал силы для новых творческих поисков и свершений. Мероприятия «Методического года словесников Центральной России» объединили педагогов из разных регионов страны в одно большое профессиональное сообщество, чтобы и в дальнейшем вместе сохранять культурное и образовательное пространство, делиться опытом, отвечать на вызовы времени.

В современном мире есть много ценностей, но, безусловно, одна из главнейших – ценность человеческого общения. Созданное в Рязанской области региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», как и другие общественно-профессиональные сообщества, дает учителям не только доступ к самой достоверной и новейшей информации со всех концов страны, но и широкие возможности для сетевого общения, участия в обсуждениях важнейших проектов, для совместного решения наболевших проблем.

Жизненные реалии таковы, что сегодня невозможно работать в школе так же, как вчера. Современный учитель, отвечая на вызовы времени, постоянно должен стремиться к саморазвитию, к самосовершенствованию, стараться «быть в теме», ведь столько интересного происходит сейчас в педагогической среде.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Резервы роста
Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в международном форуме в Калуге
Вячеслав Астафьев
Теряем деньги?
Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Зажгите зеленый свет
В Солотче начался областной этап всероссийского конкурса-слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Вячеслав Астафьев
Общество
Каким быть городским дворам Рязани?
Благоустройство придомовых территорий продолжится на основе индивидуальных дизайн-проектов
Светлана Максимова
Общество
Профессионалы, лидеры, труженики
Получили награды за свой добросовестный труд
Анна Добролежа
Из официальных источников
К сезону простуд подготовились
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы
Медицина становится доступней
В поселке Керамзавода начала работать «Школа здоровья»
Светлана Максимова
Город и мы
Благоустройство Новопавловской рощи продолжается
В ближайшее время здесь появятся новые игровые площадки
Светлана Максимова
Город и мы
Учись учить
Молодые педагоги образовательных учреждений района могут выбрать наставника
Светлана Максимова
Город и мы
Ремонт дворовых территорий подходит к завершению
Об этом сообщил префект Железнодорожного района Олег Морозов. По его словам, привести в порядок осталось около десяти запланированных к ремонту в этом году дворов.
Светлана Максимова
Авторская колонка
Дорогие товарищи потомки..
Димитрий Соколов
Общество
Лишним не будет
В Рязани продолжается благотворительная акция «Продукты в помощь маме»
Ольга Драган
Общество
Нам остались книги
В школе №14 г. Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Вероника Шелякина
Общество
Хозяйка города Надежда
В Рязани, в кинозале ТЦ «Малина», прошел премьерный показ документального фильма о легендарной градоначальнице Надежде Чумаковой, возглавлявшей исполком Рязанского горСовета народных депутатов с 1963 по 1986 годы
Димитрий Соколов
Культура
Здесь вкусно!
В Рязани открылся музей истории леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ»
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы