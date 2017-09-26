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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Теряем деньги?

00:01 / Общество
Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей

В январе – августе этого года в отношении предприятий Рязанской области возбуждено 87 дел об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров, либо за недостоверные сведения в этом документе. Назначено наказаний в виде административных штрафов на сумму 940 тысяч рублей.

Хотелось бы напомнить, что статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС заполняется на официальном сайте ФТС России: www.customs.ru – раздел «Представление статистической формы».

Этот документ представляется в таможенный орган не позднее 8-го рабочего дня, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.

Светлана Бегунова,
главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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