Теряем деньги?

Рязанские предприятия «проштрафились» на 940 тысяч рублей

В январе – августе этого года в отношении предприятий Рязанской области возбуждено 87 дел об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров, либо за недостоверные сведения в этом документе. Назначено наказаний в виде административных штрафов на сумму 940 тысяч рублей.

Хотелось бы напомнить, что статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС заполняется на официальном сайте ФТС России: www.customs.ru – раздел «Представление статистической формы».

Этот документ представляется в таможенный орган не позднее 8-го рабочего дня, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.

Светлана Бегунова,

главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью