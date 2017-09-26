Зажгите зеленый свет

В Солотче начался областной этап всероссийского конкурса-слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Отряды юных инспекторов движения существуют в стране уже более 40 лет. Этот многолетний проект, реализуемый Госавтоинспекцией и Министерством образования России, имеет важную социальную значимость. Знания и навыки, которые ребята получают на занятиях в отрядах ЮИД и демонстрируют на слетах, помогают им сохранить в дорожной обстановке здоровье и жизнь.

Отряды юных инспекторов движения созданы и действуют в большинстве школ Рязанской области. Занятия с ними ведут школьные учителя и инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения территориальных подразделений ГИБДД. В конце учебного года на районных слетах выявляются победители.

Вот они-то и собрались в детском оздоровительном лагере «Солнечный» для того, чтобы показать, кто на что способен, и завоевать главный приз – право на участие в финале всероссийских соревнований «Безопасное колесо», где Рязанская область на протяжении последних лет – в первой двадцатке лучших отрядов юных инспекторов движения.

В составе команды два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс «Безопасное колесо» предполагает 5 этапов (станций) на знание и практическое применение Правил дорожного движения и один творческий конкурс, в котором оценивается оригинальность и умение выступать на сцене. Ребятам предстоит сдать экзамен на проверку теоретических навыков для знатоков ПДД, оказать первую медицинскую помощь, продемонстрировать навыки в фигурном вождении велосипеда, построить безопасный маршрут при передвижении из точки «А» в точку «Б» на велосипеде и пешком.

В прошлом году на этапе «Безопасный маршрут движения» первое место заняли учащиеся средней школы №1 города Ряжска. Они были третьими в общем зачете. В этом году на слет прибыли пятиклассники Алиса Горбунова, Даша Широкова, Кирилл Кочетов и Станислав Жадаев. На слете впервые, но уже многое знают, а Кирилл и Стас даже машину пытались водить, но не по дороге, а в поле. Родители считают, что к машине нужно с детства привыкать. Кстати, у всех участников слета папы не только водят автомобиль, но и помогают в школе проводить занятия по безопасности дорожного движения. Руководит отрядом ЮИД учитель рус-ского языка и литературы Ирина Горбунова. Скептики скажут, дескать, что она понимает в Правилах дорожного движения. Так все у них – для «галочки».

– Я сама училась в той же школе, где сейчас и работаю, – рассказывает Ирина Николаевна. – У нас еще тогда действовал отряд юных инспекторов движения, с которым занимался учитель НВП Павел Сергеевич Томин. Он и сейчас нам во многом помогает, хотя уже давно на пенсии. Так вот, в 2008 году я сама сдавала на права, и мне было очень легко сдать в ГИБДД и теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, и вождение на автомобиле. Своим пятиклашкам, которые со мной на слете, я и сама могу все объяснить, но у нас работа по безопасности движения – коллективная. Во-первых, папы помогают, у которых есть автомобили. А еще мы очень плотно работаем с нашей районной Госавтоинспекцией.

На слет в Солотчу из Ряжска вместе со своими ЮИДовцами прибыл инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения, старший лейтенант полиции Алексей Милованов. Так вот, он считает, что даже в таком небольшом городке, как Ряжск, где светофорами оснащены всего два перекрестка, необходимо обучать школьников безопасному поведению на дорогах. Они ведь и в Рязани, и в Москве бывают, а значит, должны знать, как себя обезопасить.

– У нас в городе много нерегулируемых пешеходных переходов и школы находятся вблизи проезжей части автодорог, – говорит Алексей Васильевич. – Мы постоянно занимаемся с ребятами, и эта работа дает свои результаты. В этом году ни один наш ребенок не пострадал в ДТП, хотя были зарегистрированы две аварии с участием детей, но в них попали один мальчишка из Москвы, а другой – из Ухоловского района. Очевидно, в школах, где учатся юные пострадавшие, нужно более активно вести работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

Организаторы говорят, что этот ежегодный слет позволяет ребятам продемонстрировать знания и навыки, которые они получают на занятиях в школе. А главное, вся эта работа, направленная на безопасное поведение детей на улицах и дорогах, дает результаты. Количество ДТП с участием детей с годами не уменьшается, но и не увеличивается, и аварий, происходящих по вине юных участников движения, становится меньше.