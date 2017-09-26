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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Каким быть городским дворам Рязани?

00:01 / Общество
Благоустройство придомовых территорий продолжится на основе индивидуальных дизайн-проектов
Визуализация проекта
На снимке: Визуализация проекта

В администрации Рязани прошло совещание, посвященное перспективам развития муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», стартовавшей в этом году и рассчитанной до 2020 года. В обсуждении того, как будет реализовываться программа в 2018 году, приняли участие представители администрации областного центра, активисты территорий общественного самоуправления.

На совещании было отмечено, что в текущем году в рамках программы благоустройство рязанских дворов коснулось в основном замены асфальта дорог и тротуаров. Между тем программа дает возможность горожанам заняться комплексным преобразованием дворовых территорий, превратить их в многофункциональные, комфортные площадки с зонами активного и пассивного отдыха, участками хозяйственного назначения, парковками. Каким может быть современный двор, собравшиеся увидели на примере разработанного дизайн-проекта территории, расположенной между домами №32, 32 корпус 1, 34 по улице Новоселов. Этот городской двор был выбран случайным методом. Компания ООО «Винес-дизайн» предложила объединить прилегающие к домам территории в одно пространство, на котором будут размещены те объекты, в которых нуждаются жители домов. При разработке проекта специалисты компании встречались с собственниками домов, узнавали их мнение и пожелания. В результате проектное решение предполагает создание нескольких детских площадок – для дошкольников и подростков, зону отдыха для настольных игр из нескольких беседок, геопарковку. Предусмотрена во дворе и спортивная площадка с уличными тренажерами. Особое внимание разработчики и активисты ТОСов уделили размещению площадки для бытовых отходов. В данном случае она закрыта декоративной изгородью, защищающей ее от ветра и несущей эстетическую нагрузку. Дизайн-проект учитывает многие нюансы, в том числе и комфорт передвижения по двору людей с ограниченными возможностями здоровья, например, оформление тротуаров тактильной плиткой.

На совещании было отмечено, что без помощи специалистов подобный проект разработать сложно, так как он учитывает не только желания и предпочтения жителей, но и технические возможности конкретной территории, в том числе то, как размещены подземные и наземные коммуникации.

– Мы готовы активно работать с жителями над созданием проектов городских дворов и воплощением этих проектов, причем данная работа должна приносить всем радость, – отметил главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко.

Приблизительная стоимость разработки и воплощения подобного проекта – около 15 миллионов рублей, из которых 1,5 миллиона – средства жителей двора. Таковы условия финансирования программы. Для жителей рассматриваемой дворовой территории на улице Новоселов, где жилой фонд составляет 21 тысячу квадратных метров, вклад собственников в обустройство двора составит 40 рублей с квадратного метра. При этом только 10 городских дворов могут быть в ближайшие два года оформлены по такой схеме софинансирования. Чтобы попасть в их число, рязанцам необходимо провести общее собрание жильцов своего двора, принять положительное решение и сообщить о нем в администрацию областного центра.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 163 (5450) от 14 сентября 2017 года
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