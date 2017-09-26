Глава администрации Рязани сложил полномочия

Как сообщает сайт администрации областного центра, депутаты Рязанской городской Думы на внеочередном заседании 14 сентября приняли отставку Олега Булекова. Заявление Булекова с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию с 15 сентября 2017 года депутаты удовлетворили единогласно.

Олег Булеков поблагодарил депутатов за трехлетнюю плодотворную работу, конструктивность и взаимопонимание в решении всего круга вопросов, касающихся развития города и повышения качества условий проживания рязанцев. Он выразил уверенность в том, что все начатые проекты и программы, все те позитивные изменения, которые появились в Рязани в последние годы, будут продолжены и преумножены на благо всех горожан.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен первый заместитель главы администрации Рязани Сергей Карабасов, утвержденный в этой должности решением депутатского корпуса в связи с внесенными на том же заседании 14 сентября изменениями в структуру городской администрации.