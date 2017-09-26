Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.47 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Путятино. Сгорел автомобиль «Мерседес». Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел автомобиль
10:37 14.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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