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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В СИЗО N2 города Ряжска Рязанской области после реконструкции одновременно смогут дожидаться решения суда более 200 подследственных

10:44 / Общество
Автор фото: Марина Шерфединова | В СИЗО N2 города Ряжска Рязанской области после реконструкции одновременно смогут дожидаться решения суда более 200 подследственных
Фото: Марина Шерфединова.

Об этом в ходе пресс-тура по исправительным учреждениям области рассказал вчера начальник регионального управления ФСИН России Валерий Семёнов. Новое здание СИЗО в Ряжске было построено на месте древнейшего корпуса (1826 года постройки) всего за два года. В эксплуатацию здание пока не пущено - в настоящее время работники оборудуют внутреннюю систему охраны двора, но в самом здании все строительные и отделочные работы уже завершены. Ряжский следственный изолятор в настоящее время вмещает 110 подследственных. Граждане, дожидающиеся суда, располагаются в старом корпусе здания, где после введения нового шестиэтажного здания СИЗО будет проведён капитальный ремонт. Как отметил начальник СИЗО N2 города Ряжска Игорь Шаров, после всех работ, связанных с реконструкцией здания учреждения, лимит наполнения будет увеличен более чем в два раза. В настоящее время сюда поступают подследственные из 11 районов Рязанской области. Когда лимит наполнения учреждения будет увеличен, специалисты ФСИН перераспределят в ряжский СИЗО ещё несколько районов области, разгрузив таким образом СИЗО N1, который находится в Рязани.

В новом шестиэтажном корпусе ряжского изолятора расположены 11 прогулочных дворов, банно-прачечные помещения, административные и медицинский кабинеты и, конечно, камеры для содержания подследственных. Они рассчитаны на 4 человек. В прогулочном дворе одновременно смогут находиться также не более 4 человек, содержащихся в одной камере. «Возможности «пересечься» даже во время прогулки у фигурантов одного уголовного дела нет», рассказал Игорь Шаров. Здание оборудовано датчиками и камерами видеонаблюдения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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