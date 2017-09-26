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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов обозначил приоритетные направления своей работы в новой должности

11:02 / Власть
Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов обозначил приоритетные направления своей работы в новой должности

Как сообщает сайт администрации областного центра, Сергей Карабасов в беседе с представителями региональных СМИ по завершении заседания гордумы рассказал, что работа на городской площадке ему знакома. В числе первоочередных задач он назвал подготовку к началу отопительного сезона, пуск теплоносителя на объекты социальной сферы Рязани, формирование бюджета города на 2018 год и подготовку техники к прохождению зимнего периода. 

И.о. главы администрации Сергей Карабасов также заявил о планируемых в ближайшее время встречах со всеми руководителями структурных подразделений администрации с тем, чтобы вникнуть во все проекты, которые реализуются сегодня в Рязани. «Вектор развития города будет сохранен», – резюмировал он.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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