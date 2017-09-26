Глава рязанского региона Николай Любимов примет участие в VIII международном форуме по развитию автомобилестроения

Сегодня открылся VIII международный форум – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция-2017». В работе примет участие глава региона Николай Любимов.

Форум проходит в Калуге при участии Российского экспортного центра. Он объединит на своей площадке руководителей федеральной и региональной власти, госкорпораций, институтов развития, компаний – производителей автомобилей и автокомпонентов, финансово-кредитных организаций.

В состав делегации Рязанской области, которую возглавляет Николай Любимов, кроме руководителей профильных ведомств, входят директора пяти промышленных предприятий. Представители региона примут участие в пленарном заседании форума и работе тематических секций.

Впервые ежегодный международный форум «АвтоЭволюция» будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов, но и вопросам экспортного потенциала России.

В ходе работы планируется обсудить задачи, связанные с привлечением инвестиций, реализацией инфраструктурных проектов, экспортной деятельностью, развитием логистических и транспортных узлов, локализацией как эффективным инструментом развития регионов.

Источник: сайт правительства Рязанской области