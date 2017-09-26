Нити Арена
17:10 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
201

Глава рязанского региона Николай Любимов примет участие в VIII международном форуме по развитию автомобилестроения

11:34 / Власть
Автор фото: Татьяна Железнова | Глава рязанского региона Николай Любимов примет участие в VIII международном форуме по развитию автомобилестроения
Фото: Татьяна Железнова.

Сегодня открылся VIII международный форум – экспорт как драйвер роста «АвтоЭволюция-2017». В работе примет участие глава региона Николай Любимов.

Форум проходит в Калуге при участии Российского экспортного центра. Он объединит на своей площадке руководителей федеральной и региональной власти, госкорпораций, институтов развития, компаний – производителей автомобилей и автокомпонентов, финансово-кредитных организаций.

В состав делегации Рязанской области, которую возглавляет Николай Любимов, кроме руководителей профильных ведомств, входят директора пяти промышленных предприятий. Представители региона примут участие в пленарном заседании форума и работе тематических секций.

Впервые ежегодный международный форум «АвтоЭволюция» будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов, но и вопросам экспортного потенциала России.

В ходе работы планируется обсудить задачи, связанные с привлечением инвестиций, реализацией инфраструктурных проектов, экспортной деятельностью, развитием логистических и транспортных узлов, локализацией как эффективным инструментом развития регионов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов обозначил приоритетные направления своей работы в новой должности

Глава администрации Рязани сложил полномочия

У главы администрации Рязани может появиться первый заместитель

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы