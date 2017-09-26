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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани ограбили школьника

11:34 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась жительница Рязани, которая сообщила, что вечером у ее 16-летнего сына на улице Войкова переулок отобрали телефон. Мальчик рассказал полицейским, что мужчина, с которым он недавно познакомился в соседнем дворе, встретил его на улице и потребовал телефон. Подросток испугался и отдал мобильник. Злоумышленник скрылся.

Пострадавший смог назвать полицейским только имя и внешние приметы злоумышленника. Оперативники вспомнили, что рязанец с похожими приметами и именем недавно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В ходе проверки выяснилось, что к ограблению причастен 29-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Телефон изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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