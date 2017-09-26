В поселке Александро-Невский Рязанской области сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 00.25 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Александро-Невский. Сгорел автомобиль «ГАЗ». Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.