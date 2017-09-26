Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 18.02 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Шелемишевские хутора Скопинского района. Горел жилой деревянный дом и сарай. Площадь пожара составила 60 кв.метров, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Три пожарных расчета тушили пожар в жилом доме в Рязанской области
11:36 14.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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