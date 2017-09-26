В Рязанской области разыскали пропавшего грибника

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера рано утром в Спасском районе мужчина ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. В результате поисковых работ уже в тот же день, в 16.00, его нашли. Мужчина находился в лесном массиве у н.п. Кудом Спасского района.