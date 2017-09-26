В Рязанской области проведут «День К.Э. Циолковского»

Он состоится сегодня, 15 сентября, и будет посвящен 160-летию со дня рождения русского ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создателя научных трудов по аэронавтике и ракетодинамике Константина Эдуардовича Циолковского.

В рамках акции в учреждениях культуры и образования региона состоятся тематические выставки и мероприятия. Так, в Рязани «День К.Э. Циолковского» начнется с церемонии возложения цветов к памятнику ученому.

В областной библиотеке имени М. Горького состоятся презентация выставки «Жизнь, отданная науке», интерактивная беседа «Покорение бесконечности», слайд-лекция «Циолковский – основоположник космонавтики». В течение дня будет демонстрироваться фильм «От Окских берегов в космические дали», который подготовили сотрудники библиотеки.

В Рязанском художественном музее будет работать выставка «Безграничный космос». На ее базе для школьников проведут беседу, посвященную К.Э. Циолковскому и рязанскому краю. А сотрудники музея истории молодежного движения организуют в 14.00 экскурсию по городу «К.Э. Циолковский в Рязани». В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «К.Э. Циолковский. К 160-летию со дня рождения». Она продлится вплоть до 22 сентября.

В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых с 14 по 28 сентября проходит книжная выставка «Человек, шагнувший к звездам».