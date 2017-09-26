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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области пройдут торжества, посвященные 160-летию К.Э. Циолковского

11:49 / Культура

В воскресенье, 17 сентября, информационно-аналитический центр культуры и туризма приглашает желающих поучаствовать в экскурсионном маршруте «Рязань К.Э. Циолковского». В областной детской библиотеке запланирована медиабеседа «Исследователь мировых пространств».

В областной библиотеке имени М. Горького в течение всего дня будут демонстрировать фильм «От Окских берегов в космические дали», которые подготовили сотрудники. Желающие могут принять участие в экскурсии «Циолковский и рязанский край», которую организует Рязанский художественный музей.

На родине К.Э. Циолковского, в селе Ижевском Спасского района, сегодня состоится спортивный праздник, танцевальный флешмоб «Космос», праздничный марафон, посвященный памяти ученого. А в воскресенье в музее К.Э. Циолковского будет день открытых дверей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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