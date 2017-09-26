Одно из сельхозпредприятий Рязанской области задолжало государству порядка 500 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, на исполнение в отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с юридического лица – сельхозпредприятия задолженности по налогам и сборам на сумму около 500 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил представителя должника о возбуждении исполнительного производства, однако задолженность погашать никто не спешил. Пристав выяснил, что за должником на праве собственности зарегистрированы транспортные средства, и вынес запрет на регистрационные действия транспорта.

Обратившись в подразделение МВД России, осуществляющее регистрационную деятельность в отношении автотранспорта, организация получила отказ в перерегистрации транспортного средства. После этого задолженность была погашена в полном объеме.