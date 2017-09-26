В Рязани проводится акция «Продукты в помощь»

C 14 по 17 сентября в пяти магазинах «Дикси» пройдет благотворительная акция «Продукты в помощь» по сбору продуктов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы акции – рязанское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с сетью магазинов «Дикси» при поддержке благотворительного фонда «Русь».

Как сообщается на сайте министерства социальной защиты населения Рязанской области, в рамках акции желающие смогут оказать поддержку одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, купив продукты длительного срока хранения и передав их волонтерам во время действия акции.

Акция организована в рамках реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного 14 марта 2017 года между Правительством Рязанской области, Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и ее региональным отделением. Место проведения акции – магазины «Дикси» по адресам:

г. Рязань ул. Циолковского, д.8а,

г. Рязань пл. Димитрова, д.3а,

г. Рязань ул. Станкозаводская, д.2,

г. Рязань ул. 3 Бутырки, д.2а,

г. Рязань ул.Татарская, 69,

Время проведения акции:

16.00-20.00 в будни,

12.00-20.00 в выходные