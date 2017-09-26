В Рязани разработали предложения по изменению зональности улиц

Изменения необходимы для расчета единого налога на вмененный доход

Предложения администрации Рязани по изменению зональности улиц областного центра представлены на предварительное обсуждение с участием депутатов городской Думы и представителей общественных организаций, занимающихся вопросами в сфере поддержки предпринимательства.

Как сообщает сайт администрации областного центра, при разработке изменений зональности специалисты рабочей группы взяли за основу методику, учитывающую определенные характеристики улиц областного центра. В частности, – их категорию, тип проходящего по ней транспорта, плотность населения, обеспеченность предприятиями торговли и предприятиями общественного питания. Согласно представленному общественности и депутатскому корпусу предложению, зональность ряда улиц города может быть увеличена или понижена в зависимости от их объективной характеристики. Проект изменений получил положительную оценку как депутатов городской Думы, так и представителей общественности.