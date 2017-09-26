В Рязани пройдет «Экологический субботник»

Завтра в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых пройдет акция «Экологический субботник», посвященная Году экологии в Российской Федерации.

С 12.00 до 13.00 участники акции смогут побывать на экологическом видеочасе «Этот прекрасный мир». После этого пройдет мастер-класс «Вторая жизнь вещей», а затем лекция «Мещерский цикл К.Г. Паустовского: прочтение историка» кандидата исторических наук и краеведа Дмитрия Филиппова. Как сообщает портал Вездекультура, в рамках акции состоится медиалекция «Живая планета» с викториной «Энергоэрудит», будут работать книжная выставка «Экология и мы» и фотовыставка Александра Сорокина «Природа в объективе».

Акция будет проходить с 12.00 до 18.00