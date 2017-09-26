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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Более 20,5 млн. рублей мобилизовано в муниципальный бюджет Рязани за 8 месяцев текущего года

13:02 / Экономика

Такие данные приводит финансово-казначейское управление, подводя итоги работы межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета Рязани, за 8 месяцев. Общая сумма мобилизованных доходов в бюджетную систему Российской Федерации составила за этот период свыше 28 млн. рублей.

В частности, это стало возможным по результатам работы межведомственной комиссии в рамках взаимодействия с налогоплательщиками – за отчетный период состоялось 30 заседаний, на которых побывали более 600 представителей должников.

Результатом работы комиссии, направленной на легализацию теневых трудовых отношений, стало заключение трудовых договоров с 4 445 наемными работниками. Следуя рекомендациям комиссии, 29 работодателей города повысили заработную плату своим работникам, а 22 работодателя – погасили задолженность по выплате заработной платы.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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