В Москве, Рязани и Константинове ученые обсудят тему «Есенин в диалоге национальных культур»

Сегодня в столице начала работу трехдневная международная научно-практическая конференция

В ней принимает участие министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Первый день работы конференции проходит в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Есениноведы России, Индии, Турции, Китая, Австралии, Сирии, Азербайджана, Грузии, Украины и ряда других стран обсуждают вопросы координации исследований творчества великого русского поэта, развития межрегиональных научных связей, обобщения и распространения методического опыта, сотрудничества учреждений образования и культуры субъектов РФ.

На пленарном заседании министр культуры и туризма области Виталий Попов проинформировал о большой работе, которая проводится в регионе, по изучению и сохранению поэтического наследия Сергея Есенина, мест, связанных с его жизнью и творчеством. «В Рязанской области ведется активная подготовка к 125-летнему юбилею со дня рождения поэта», – подчеркнул Виталий Попов. По его словам, в 2017 году начата разработка проектов по реставрации и воссозданию музейных объектов, ведется масштабная научная и культурно-образовательная деятельность в части подготовки Есенинской энциклопедии и Всемирной карты есенинских мест.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново активно проводит выставочную деятельность, представляя экспозиции за рубежом: в Азербайджане, Польше, Германии. В октябре выставка состоится в Белграде. В дальнейшем планируется развивать международное сотрудничество в сфере изучения и популяризации наследия великого русского поэта. В музее продолжается серьезная научная работа по сохранению его литературного наследия. Архивная часть пополнилась большим собранием зарубежных есенинских изданий.

Министр культуры и туризма области Виталий Попов также сообщил участникам конференции о реализации проекта «Есенинские дни», который пользуется большой популярностью и ежегодно объединяет до 10 тысяч поклонников творчества поэта.

Источник: сайт правительства Рязанской области