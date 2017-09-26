Федеральные льготники Рязанской области могут изменить способ получения набора социальных услуг на 2018 год

Срок – до 1 октября

Большинство категорий граждан, являющихся федеральными льготниками (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации и т.д.) и получающих ежемесячные денежные выплаты, имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ). Денежный эквивалент НСУ составляет в 2017 году 1048,97 рубля в месяц. Эта сумма ежегодно индексируется. При этом каждый федеральный льготник имеет право выбрать, в каком варианте он будет получать НСУ – в виде денег или в виде услуг. Заявление по этому поводу в ПФР можно подавать до 1 октября каждого года. Сейчас у льготников в распоряжении меньше месяца, чтобы определиться с выбором.

Напомним, что в набор социальных услуг для федеральных льготников входит:

– предоставление лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам, медицинских изделий по рецептам, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (стоимость в составе денежного эквивалента - 809,94 руб.);

– предоставление путевок на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (124,99 рубля);

– предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (116,04 рубля).

Важно, что любую из трех составляющих набора социальных услуг федеральный льготник может получать в натуральной форме либо в денежном выражении. То есть замену пакета НСУ деньгами можно произвести как полностью, так и частично. Если гражданин ранее подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в ПФР. Если же решение поменялось и льготник хочет с 1 января 2018 года опять воспользоваться набором социальных услуг, то до 1 октября нужно подать заявление. Подать заявление можно через «личный кабинет» на сайте ПФР либо через МФЦ.

На данный момент в Рязанской области проживают более 253 тысяч федеральных льготников. Из них 114,1 тысячи полностью отказались от натурального способа получения набора социальных услуг и выбрали на 2017 год денежный эквивалент.