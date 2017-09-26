Осужденные исправительной колонии №3 в Рязанской области работают как контрагенты на предприятиях

Об этом в ходе пресс-тура по исправительным учреждениям области рассказал начальник ИК№3 поселка Октябрьский Скопинского района Максим Смирнов. В настоящее время в колонии отбывают наказание 849 человек (лимит наполнения учреждения 1002). Специфика учреждения в том, что здесь находятся бывшие сотрудники вооруженных сил, правоохранительных и надзорных ведомств, а также работники судов. При этом условия содержания осужденных в колонии разные, начиная от строгих, для тех, кто не желает соблюдать распорядок и существующие правила, заканчивая облегченными, для тех, кто на хорошем счету на производстве и отличается хорошим поведением. Здесь действует ПТУ, в котором желающие могут пройти обучение по нескольким специальностям. После этого осужденные могут профессионально заниматься дерево- и металлообработкой, шить одежду или обувь. В промзоне учреждения работают 3 цеха по пошиву одежды и 2 по пошиву обуви, функционируют деревообрабатывающий и металлообрабатывающий цеха.

Трудятся осужденные в коровнике и на свиноферме, а также на полях, где выращивают овощи. По словам Максима Смирнова, учреждение вышло на самообеспечение по молоку, мясу, овощам и соленьям. Некоторые осужденные работают как контрагенты на гражданских предприятиях Скопинского района.

Журналисты и присутствующие на пресс-туре представители Общественного совета при УФСИН России по области ознакомились с бытом осужденных в отрядах со строгими, обычными и облегченными условиями проживания. Перед гостями выступили участники ансамбля «3 измерение» этой колонии.