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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жители 23 многоквартирных домов Рязани до сих пор не определились с выбором управляющих компаний

15:28 / Общество

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. По данным ведомства, на сегодняшний день в Рязани собственники еще двух многоквартирных жилых домов выбрали способ управления. Собственники дома №8 по улице Шереметьевской выбрали управляющую организацию ООО «УК «Лайт Сити», дома №23 по улице Княжье Поле – ООО УК «Сервис СК».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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