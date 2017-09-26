Об этом сообщает сайт администрации областного центра. По данным ведомства, на сегодняшний день в Рязани собственники еще двух многоквартирных жилых домов выбрали способ управления. Собственники дома №8 по улице Шереметьевской выбрали управляющую организацию ООО «УК «Лайт Сити», дома №23 по улице Княжье Поле – ООО УК «Сервис СК».
Жители 23 многоквартирных домов Рязани до сих пор не определились с выбором управляющих компаний
15:28 14.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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