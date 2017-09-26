Жители 23 многоквартирных домов Рязани до сих пор не определились с выбором управляющих компаний

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. По данным ведомства, на сегодняшний день в Рязани собственники еще двух многоквартирных жилых домов выбрали способ управления. Собственники дома №8 по улице Шереметьевской выбрали управляющую организацию ООО «УК «Лайт Сити», дома №23 по улице Княжье Поле – ООО УК «Сервис СК».