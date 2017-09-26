Сергей Савин утвержден в должности заместителя главы администрации Рязани

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Кандидатуру Савина на должность заместителя главы администрации Рязани, курирующего вопросы капитального строительства и архитектуры, утвердили сегодня на внеочередном заседании Рязанской городской Думы.

Сергей Алексеевич Савин родился 18 июля 1975 года в городе Рязани.

В 1998 году окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта, в 2008 году - Московский государственный открытый университет по специальности экономист-менеджер. С 1999 по 2005 год работал в ТОО «Таймер». С апреля 2005 по ноябрь 2011 в ООО «Комплексное строительство «НОКС» занимал должности заместителя директора по строительству, инспектора технического надзора. С 2011 по 2017 год был заместителем директора по строительству и капитальному ремонту в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. С августа 2017 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Рязани.

Женат. Воспитывает сына.