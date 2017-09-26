Нити Арена
17:10 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
316

Сергей Савин утвержден в должности заместителя главы администрации Рязани

15:30 / Власть

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. Кандидатуру Савина на должность заместителя главы администрации Рязани, курирующего вопросы капитального строительства и архитектуры, утвердили сегодня на внеочередном заседании Рязанской городской Думы.

Сергей Алексеевич Савин родился 18 июля 1975 года в городе Рязани.

В 1998 году окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта, в 2008 году - Московский государственный открытый университет по специальности экономист-менеджер. С 1999 по 2005 год работал в ТОО «Таймер». С апреля 2005 по ноябрь 2011 в ООО «Комплексное строительство «НОКС» занимал должности заместителя директора по строительству, инспектора технического надзора. С 2011 по 2017 год был заместителем директора по строительству и капитальному ремонту в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. С августа 2017 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Рязани.

Женат. Воспитывает сына.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава рязанского региона Николай Любимов примет участие в VIII международном форуме по развитию автомобилестроения

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов обозначил приоритетные направления своей работы в новой должности

Глава администрации Рязани сложил полномочия

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы