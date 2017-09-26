На одной из улиц Рязани запретят парковку

Как сообщает сайт администрации областного центра, на улице 14-я Линия напротив дома №1а будет запрещена остановка транспортных средств. Здесь установят дорожные знаки – 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Изменения вступят в силу не ранее 8 октября этого года.