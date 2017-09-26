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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Олег Булеков поблагодарил рязанцев за поддержку в работе

16:06 / Общество

Сегодня Олег Булеков обратился к горожанам. В обращении, в частности, говорится:

«Уважаемые рязанцы!

Завершая работу в должности главы администрации города Рязани, я хочу искренне поблагодарить всех своих коллег, депутатов Рязанской городской Думы, активистов ТОС и особенно – всех без исключения – горожан за поддержку, вовлеченность в заботу о Рязани, за то, что все вместе, общими усилиями старались сделать наш любимый город все более благоустроенным, уютным и комфортным для жизни. Нам многое удалось сделать. Я уверен, что все те проекты, которые мы начали, все планы, которые сообща построили, – все так же будет доведено до конца, претворено в жизнь. У меня нет сомнений и в том, что поступательное развитие Рязани успешно продолжится, а новая команда администрации города найдет в вашем лице надежных партнеров и помощников в этой работе.

Желаю всем рязанцам доброго здоровья, счастья и благополучия.

Олег Булеков»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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