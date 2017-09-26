В ДТП в Рязанской области пострадал мотоциклист

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 8.20 в рабочем поселке Александро-Невский, напротив дома № 21 по улице Заводская. Здесь 62-летний житель Рязанской области, управляя личной автомашиной «ВАЗ-2105», буксировал с помощью троса мотоцикл «Гвалиор» без бокового прицепа. Мотоциклом управлял 32-летний житель Рязанской области. Во время поворота на нерегулируемом перекрестке мотоцикл упал. Мотоциклист, который в момент ДТП был без шлема, получил травмы головы и был госпитализирован.