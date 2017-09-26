Рязанка через суд добилась того, чтобы ее и сына включили в очередь на жилье

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу администрации областного центра на решение по гражданскому делу, согласно которому администрация обязана принять на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, истица и трое ее несовершеннолетних детей были признаны малоимущими. Их должны были принять на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Однако постановлением администрации Рязани им было отказано.

Женщина обратилась в суд, чтобы признать постановление незаконным и получить место в очереди нуждающихся в жилье. Кроме того, она просила включить ее сына-инвалида в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма, и предоставить ему отдельное жилое помещение. Суд первой инстанции установил, что оснований для отказа в принятии на жилищный учет у администрации не было, и исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Рязанский областной суд, рассмотрев материалы дела, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.