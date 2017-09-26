В выходные в Рязани изменится схема движения транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 19.00 15 сентября до 7.00 18 сентября будет ограничено движение транспорта на участке Куйбышевского шоссе в связи с устройством проходного канала для теплотрассы.

Автовладельцам на этот период предлагают альтернативные пути объезда:

- ул. Новоселковская - Восточная окружная дорога - ул. Зубковой - пр-д. Яблочкова;

- Южная окружная дорога (М-5 «Урал») - ул. Щорса - ул. Черновицкая;

- Южная окружная дорога (М-5 «Урал») - ул. Ситниковская - Михайловское шоссе.

В эти дни можно будет бесплатно проезжать и по платному путепроводу через железнодорожный переезд, соответствующая договоренность достигнута с владельцем дороги.

На время ремонтных работ изменится и маршрут движения общественного транспорта.

Так, троллейбусы маршрута №6 будут следовать от конечной остановки «ул. Строителей» до конечной «пл. Попова» в прямом и обратном направлениях по улице Островского, улице Стройкова, улице Гагарина, улице Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной улице, улице Ленина, улице Есенина, улице Грибоедова.

Троллейбусы маршрута №12 на время ремонта ходить не будут.

Троллейбусы маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни проследуют по улице Грибоедова до разворотного круга на площади Свободы, далее в обратном направлении. Троллейбусы маршрута №17 при движении со стороны улицы Гагарина будут ходить по улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее в обратном направлении.

Автобусы маршрута №6 на участке между остановками «ОЭМЗ института Гинцветмет» (пос. Никуличи) и «Строительный колледж» в прямом и обратном направлениях будут ходить по проезду Яблочкова, улице Зубковой, Восточной окружной дороге, Восточному Промузлу, улице Новоселковской, улице Добролюбова, улице Связи, улице Рязанской.

Автобусы остальных маршрутов, проходящих по Куйбышевскому шоссе (№№5, 7, 8, 12, 49 и 88), будут следовать по обычной схеме.