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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Команда газеты «Рязанские ведомости» стала победителем городской Спартакиады работников СМИ

16:41 / Общество
Команда газеты «Рязанские ведомости» стала победителем городской Спартакиады работников СМИ

В соревнованиях принимали участие шесть команд. В течение двух дней сотрудники средств массовой информации сдавали нормативы Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В двухдневную программу соревнований вошли бег на 100, 2000, 3000 метров, подтягивание, рывок гири, наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, отжимание, подъем туловища из положения лежа, стрельба из пневматической винтовки и плавание.

В итоге в общекомандном зачете первое место заняла команда газеты «Рязанские ведомости»: Светлана Максимова, Вероника Шелякина, Елена Серебрякова и Олег Пономарев. На втором месте – команда информационного агенства «7 info». Замкнула тройку лидеров команда газеты «Комсомольская правда – Рязань».

– Спасибо всем за участие и за волю к победе, – сказал на церемонии закрытия Спартакиады заместитель начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов. – Если раньше вы соревновались только в своих профессиональных качествах на творческих конкурсах, то теперь вы активно состязались и в спорте. Надеюсь, что вы станете примером для своих коллег, и на следующий год участников соревнований станет больше.

Победители и призеры как в общекомандном, так и в личном зачете получили кубки, медали и подарки.

Фото Дмитрия Осинина и Елены Серебряковой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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