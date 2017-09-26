Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»

Специальную торговую сессию с полноценными переговорами между тремя десятками рязанских производителей продовольствия и агентами по закупкам торговой сети «Лента» организовало министерство экономического развития и торговли региона. Такие мероприятия проводятся уже второй год. Нынешнее знакомство поставщиков и ретейлеров прошло на базе торгового дома «Нива Рязани». Представители «Ленты» отметили, что их торговой сети в этом году удалось стать самой крупной в стране по количеству торговых площадей. В скором времени в областном центре появится третий по счету «ленточный» гипермаркет. Рязанские товаропроизводители на множестве стендов представили образцы своей продукции с возможностью дегустации. Часть товаров тут же была отобрана и помечена как достойная того, чтобы оказаться на полках торговой сети. Это возможность для рязанских пищевиков не только укрепить свои позиции и найти дополнительный рынок сбыта, но и продвинуть свои товары в других регионах европейской части страны, а также за ее пределами.