Рязанские учителя принимают участие в апробации новой системы повышения квалификации педагогов

В России разрабатывается национальная система учительского роста, которая

будет включать новые подходы к оценке качества и результативности труда педагога. Это будет объективная система проверки компетенции педагога, учитывающая не формальные требования, а практические знания и навыки, умения применять новые методики, решать нестандартные задачи во время учебного процесса.

В сентябре по всей России стартовал проект по апробации новой системы повышения квалификации педагогов. В нем задействованы 13 регионов страны, в том числе Рязанская область. Рязанские участники эксперимента – это 400 педагогов, половина из них учителя русского языка, другая половина – математики. Им необходимо пройти два испытания. Первое – это открытый урок, который будет записываться на видео и транслироваться в режиме онлайн для экспертов. Второе – это диагностика, а иными словами, учительский экзамен, проверяющий, насколько хорошо педагог знает свой предмет, методику его преподавания, педагогику и возрастную психологию.

О подробностях проведения этого педагогического эксперимента рязанским журналистам сегодня на брифинге в институте развития образования рассказали министр образования региона Ольга Щетинкина, ректор института Андрей Кашаев, представители профсоюзной организации, ассоциаций учителей-предметников, а также сами участники апробации.

Ольга Щетинкина особо подчеркнула, что результаты апробации будут представлены в виде обобщенных данных без указания достижений и ошибок конкретных учителей. Цель эксперимента – в целом составить представление о том, чего не хватает педагогам, какие проблемы у них имеются в работе, какая помощь необходима. Участие в эксперименте является добровольным, и в то же время дает учителю дополнительную возможность проверить самого себя, понять, не отстал ли он от времени.

Первые открытые уроки в рамках апробации рязанские учителя дают сегодня и завтра. Следующий этап эксперимента, когда педагоги будут проходить диагностику, намечен на 25-27 сентября.