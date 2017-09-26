Нити Арена
17:10 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
196

В Рязанской области повышают качество сельхозкультур

17:30 / Экономика

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин выступил на областном семинаре в ОАО «Старожиловоагрохим», посвященном применению инновационных видов агрохимической продукции в технологии возделывания сельхозкультур с использованием элементов точного земледелия. Главным вопросом повестки дня было повышение качества выращиваемой на рязанских полях продукции. На этом акцентировали внимание в своих выступлениях генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский, генеральный директор компании «Агри2.0 Точное земледелие» Кристиаан Де Фриз, другие участники семинара. Для руководителей и специалистов рязанских хозяйств и фермеров было продемонстрировано новейшее оборудование, содержащее инновационные решения в области точного земледелия, главная задача которых – помочь нашим аграриям эффективно осуществлять свою деятельность за счет максимизации урожайности и оптимизации затрат. На старожиловских полях участники семинара ознакомились также с действием различных форм удобрений на гибриды кукурузы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские производители предложили свои товары торговой сети «Лента»

Более 20,5 млн. рублей мобилизовано в муниципальный бюджет Рязани за 8 месяцев текущего года

Стажировка экономистов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы