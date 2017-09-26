В Рязанской области повышают качество сельхозкультур

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин выступил на областном семинаре в ОАО «Старожиловоагрохим», посвященном применению инновационных видов агрохимической продукции в технологии возделывания сельхозкультур с использованием элементов точного земледелия. Главным вопросом повестки дня было повышение качества выращиваемой на рязанских полях продукции. На этом акцентировали внимание в своих выступлениях генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский, генеральный директор компании «Агри2.0 Точное земледелие» Кристиаан Де Фриз, другие участники семинара. Для руководителей и специалистов рязанских хозяйств и фермеров было продемонстрировано новейшее оборудование, содержащее инновационные решения в области точного земледелия, главная задача которых – помочь нашим аграриям эффективно осуществлять свою деятельность за счет максимизации урожайности и оптимизации затрат. На старожиловских полях участники семинара ознакомились также с действием различных форм удобрений на гибриды кукурузы.