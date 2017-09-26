В Рязани, в кинотеатре «Люксор» (ТРЦ «Круиз»), состоялся благотворительный показ документальных фильмов «Мария» и «Боец» режиссера Алексея Шамраева

В качестве зрителей были приглашены выпускники детских домов, студенты, педагоги и специалисты, работающие в системе профилактики сиротства.

Кинопоказ проводился в рамках IV областного фестиваля семейного воспитания «День аиста». Как рассказала один из организаторов, руководитель АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елена Макаровская, документальные фильмы были показаны в продолжение начатого в прошлом году проекта благотворительного фонда «Арифметика добра» «Успешные сироты на ринге жизни». В документальных фильмах «Боец» и «Мария» показано, что ребенок, выросший в неблагополучной семье, может стать успешным, добиться хороших результатов в спорте и общественной жизни.

После просмотра фильмов ребята вместе со взрослыми обсудили увиденное. А в качестве почетных гостей были приглашены писатель Александр Евстифеев и директор Рязанского дворца молодежи Николай Плетнев.