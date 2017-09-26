С начала года аграрии Рязанской области получили более 1 844,8 миллиона рублей господдержки

Как сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в этом году аграриям перечислено более 1 миллиарда 844,8 миллиона рублей. На субсидии по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства было направлено 252 129 тысяч рублей, субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе составили 813 786,2 тысячи рублей. На повышение продуктивности в молочном скотоводстве направили 293 364,3 тысячи рублей, на социальные выплаты на возмещение части затрат на процентные ставки по кредитам на строительство (приобретение) жилья ушло 62,5 тысячи рублей. Субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан составили 189,4 тысячи рублей. На содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса выделено 228 772,6 тысячи рублей. Сумма господдержки на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» составила 178 706,2 тысячи рублей. Единовременные и ежемесячные пособия молодым специалистам АПК составили 5 351,9 тысяч рублей. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ составили 40 187,5 тысячи рублей, на возмещение части затрат на производство и реализацию молока за 1 полугодие 2017 года ушло 363,5 тысячи рублей. На поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления было выделено 26 142,3 тысячи рублей. Субсидирование расходов по проведению агрохимического обследования земель составило 296,6 тысячи рублей.