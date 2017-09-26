В Рязанской области продолжается уборочная кампания

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время в регионе обмолочено 446,3 тысячи га или 78,5 процента от уборочной площади. Намолочено 1771,8 тысячи тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 39,7 ц/га или 131,5 процента к уровню прошлого года.

Убрано 885 га (11,4 процента) сахарной свеклы, накопано 33,6 тыс. тонн при урожайности 380 ц/га. Обмолочено23,5 тыс. га (59,4 процента) рапса и сурепицы, намолочена 41 тысяча тонн, урожайность составила 17,5 ц/га. Убрано 761 га или 16 процентов картофеля, накопано 20,8 тысячи тонн при урожайности 272,7 ц/га. Овощи убраны на площади 118,5 га (12,8 процента), собрана 1921 тонна, урожайность составляет 162,1 ц/га. Поднято 103,8 тысячи га зяби или 24,7 процента к запланированному объему. Посеяно 190,5 тысячи га (64,4 процента) озимых.

В зимовку 2017-2018 годов на сегодня заготовлено 18,4 центнера кормовых единиц. Скошено 123,9 тысячи га трав, заготовлено 125,1 тысячи тонн сена, 416,9 тысячи тонн сенажа и 97,4 тысячи тонн силоса.