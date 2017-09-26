В Рязанской области осудили дрифтера, по вине которого погиб человек

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, виновного в гибели рязанца на водохранилище в Рыбновском районе приговорили к 11 месяцам исправительных работ.

4 января прошлого года мужчина предложил знакомым подрифтовать на его автомобиле на водохранилище в Рыбновском районе. Примерно в 21.00 на машине, в салоне которой находились его друзья, он выехал на лед водохранилища и стал совершать управляемый занос. Не выдержав массу автомобиля и людей, лед треснул, и автомобиль стал тонуть. Водитель и двое его пассажиров выбрались из автомобиля, а третий – не смог и утонул.

Согласно апелляционного постановлению Рязанского областного суда мужчину-водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.