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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области осудили дрифтера, по вине которого погиб человек

17:56 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, виновного в гибели рязанца на водохранилище в Рыбновском районе приговорили к 11 месяцам исправительных работ.

4 января прошлого года мужчина предложил знакомым подрифтовать на его автомобиле на водохранилище в Рыбновском районе. Примерно в 21.00 на машине, в салоне которой находились его друзья, он выехал на лед водохранилища и стал совершать управляемый занос. Не выдержав массу автомобиля и людей, лед треснул, и автомобиль стал тонуть. Водитель и двое его пассажиров выбрались из автомобиля, а третий – не смог и утонул.

Согласно апелляционного постановлению Рязанского областного суда мужчину-водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 сентября 2017 года
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